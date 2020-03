Coronavirus, Di Maio: "Pronti 716 milioni per sostenere il made in Italy" 

Per aiutare il made in Italy nell'emergenza coronavirus "abbiamo oggi qui a disposizione risorse per 716 milioni di euro". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio . "Tra i modi in cui saranno spesi - ha spiegato Di Maio - ci saranno il credito alle imprese e una campagna straordinaria di comunicazione, oltre a tutte le informazioni per l'internazionalizzazione".

L'emergenza causata dal Coronavirus impatterà "in modo significativo" anche sul bilancio del Comune di Milano. Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, parlando in Consiglio comunale, dove si è discusso dell'emergenza virus. E l'intero consiglio comunale ha dato un ottimo segnale di fiducia: nessuno si è presentato indossando mascherine.

Secondo Di Maio, "i blocchi alle merci sono inaccettabili. E avere Paesi che in queste ore stanno chiedendo dei bollini di garanzia sulle merci italiane è un fatto inaccettabile".

"Al lavoro per rimuovere in toto il blocco dei voli" Durante la presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy davanti all'emergenza coronavirus, il ministro degli Esteri ha precisato che "la Farnesina è attiva da diversi giorni per chiedere a chi ha bloccato i voli con l'Italia di rimuovere il blocco in toto, perché non ha senso. Posso capire le zone rosse messe sotto attenzione, ma dire che si chiude da e per l'Italia è inaccettabile".

"Crisi anche economica, serve corpo unico" "Non è escluso che arrivi una situazione ancora più difficile a livello mondiale per gli scambi commerciali, oggi bisogna essere un corpo unico davanti una crisi che non è solo sanitaria ma anche potenzialmente economica", ha aggiunto Di Maio.