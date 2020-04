Coronavirus, Conte: un decreto per le imprese e Manovra entro Pasqua

Il decreto legge per assicurare liquidità alle imprese sul tavolo del Cdm di venerdì e una nuova Manovra con misure rilevanti da realizzare entro Pasqua: sono questi gli obiettivi di Giuseppe Conte. Il premier ribadisce che non ci sarà alcun allentamento delle norme anti-coronavirus e che per il momento non c'è una decisione per il "dopo". Si entrerà nella fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e solo a partire da alcuni settori.