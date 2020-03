Coronavirus, Bce: "Più flessibilità per il capitale delle banche"

La Bce ha attivato le misure decise dal consiglio direttivo che permettono di liberare 120 miliardi di euro di capitale aggiuntivo, in grado di gettare le basi per ulteriori 1.800 miliardi di nuovi prestiti. Ha poi deciso "un trattamento prudenziale più flessibile dei prestiti garantiti da misure pubbliche". Lo ha comunicato la stessa Bce in merito alle misure per contrastare le difficoltà economiche date dall'emergenza coronavirus.