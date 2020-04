Coronavirus, appello degli industriali all'Ue: "Serve solidarietà"

Un appello rivolto ai leader europei per mostrare solidarietà fra tutti gli Stati membri più di quanto sia mai stato fatto e lavorare per un'Europa più forte, con il mercato unico come strumento centrale per superare la crisi determinata dal coronavirus. E' la richiesta firmata da 23 amministratori delegati e presidenti di grandi aziende e federazioni industriali d'Europa. Fra questi anche Michael Manley, Ceo di Fiat Chrysler Automobiles.