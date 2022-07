Controversie aziendali: come conoscere i rischi nel portafoglio del proprio fondo

In gergo tecnico si chiamano controversie aziendali e rappresentano una criticità per le imprese. Ma, gli scandali o le problematiche che possono portare a contenziosi giudiziari aziendali, costituiscono anche un potenziale rischio per gli investitori.

“I risparmiatori posizionati su società che non rispettano determinati standard, risultano infatti esposti a rischi di sostenibilità dal momento che le aziende possono incorrere in potenziali grosse perdite dal punto di vista finanziario a causa di multe, aumenti dei costi di approvvigionamento o perdita di profitti che, quasi sempre, si traducono anche in un crollo delle quotazioni in borsa” fanno sapere gli esperti di Raiffeisen Capital Management.

Analizzare i principali rischi presenti in un fondo rispetto ai concorrenti della medesima categoria e classificazione SFDR rappresenta un significativo elemento di valutazione. Un criterio che è ancora più efficace se i rischi delle potenziali controversie che vengono prese in considerazione sono la risultante di un'analisi tecnica quantitativa e qualitativa.

A questo proposito RcmReport.it , il sito tutto dedicato ai Raiffeisen SustainAbility Report, consente di analizzare e rivelare i veri elementi di sostenibilità dei fondi comuni attraverso l'utilizzo d'avanguardia di dati certificati. Tra i molteplici fattori esaminati nel report di Raiffeisen per ognuno dei fondi della gamma è possibile consultare anche i principali indicatori di rischio di sostenibilità relativamente alle principali tipologie di controversie: quelle legate al lavoro minorile, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, le violazioni degli standard lavorativi e la presenza di controversie molto gravi.

L'uso di indicatori e di strumenti dipermette a Raiffeisen di determinare se le aziende oggetto dell'investimento siano coinvolte in settori controversi. Un approccio che consente di inserire nell'universo d'investimento solo i titoli che non siano attivi in settori controversi e quelli ammessi con riserva.

Analizziamo, per esempio, la categoria Morningstar dei(cioè che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance) del Regolamento Europeo che disciplina l'informativa nel campo della finanza sostenibile (SFDR). Una categoria composta da 630 ISIN, tra i quali figura il fondo Raiffeisen Azionario Sostenibile.

Neldel giugno 2022 del fondo Raiffeisen Azionario Sostenibile sono illustrati i grafici dei quattro diversi ambiti di controversie e, per ognuno di essi, è indicato il livello di rischio del fondo e quello della media dei fondi concorrenti di categoria Morningstar e di regolamento SFDR. Tale livello di rischio per il fondo è pari a zero in tre grafici su quattro: percentuale di rischio per controversie legate al lavoro minorile (contro l'1,10% della media dei fondi di categoria, percentuale di rischio per gli standard lavorativi (rispetto allo 0,04% della media di categoria) e percentuale di presenza di controversie molto gravi (contro lo 0,69% delle media dei fondi di categoria. Nell'ambito invece della sicurezza e salute del luogo di lavoro la percentuale di rischio del fondo Raiffeisen Azionario Sostenibile si attesta al 3,14%, una percentuale che è circa la metà della media dei fondi di categoria (6,83%).