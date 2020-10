Contratti di lavoro, Confindustria: non è il momento di fare scioperi

"In questo momento gli scioperi sono deleteri per il Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'Assemblea generale di Assolombarda a proposito del rinnovo dei contratti. "La strada giusta è quella di sedersi al tavolo e parlarsi ma se al sindacato non interessa che lo dica", ha aggiunto. Secondo Bonomi "i soldi in tasca ai lavoratori vanno messi ma in maniera sostenibile e intelligente".