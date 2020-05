Conte: risorse Ue non bastano, certi Paesi non capiscono sfida storica

"La quantità di risorse mobilitate da tutti gli strumenti europei non è all'altezza delle stime di ciò che è necessario per mantenere a galla l'economia", è quanto affrema Giuseppe Conte. "Alcuni Paesi dell'Ue continuano a fare pressioni per un bilancio e un Recovery fund modesto, questa posizione riflette l'incapacità di comprendere le sfide storiche che affrontiamo". Secondo Conte se l'Ue fallisce "alimenterà le fiamme del nazionalismo".