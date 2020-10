Conte: "L'assegno unico ci sarà nel 2021, non credo da gennaio"

Ansa

L'assegno unico "sarà per il 2021: non riesco a indicare una data di decorrenza, ma arriverà nel corso del 2021, non credo da gennaio". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, aggiungendo: "Dobbiamo assolutamente riuscire a farlo partire per l'anno prossimo. Ci stiamo lavorando e stiamo lavorando anche per prendere i fondi del Recovery fund".