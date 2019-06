Conte: "Deficit al 2,1% e non al 2,5% come dice l'Europa"

A Bruxelles per il consiglio Ue, il premier Giuseppe Conte ha parlato del debito pubblico dell'Italia. "Potremo certificare che siamo attorno al 2,1% nel rapporto deficit/Pil e non al 2,5 come prevede la commissione europea", ha detto. Secondo Conte, che ha ribadito l'impegno del governo a non chiedere deroghe, le regole dell'Europa prevedono "molta stabilità e poca crescita": per questo "dobbiamo invertire queste regole", ha concluso.