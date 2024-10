Mef: "Interventi per 30 miliardi" Dal Consiglio dei ministri ok alla Manovra | Carta da 1.000 euro per i nuovi nati, risorse alla Sanità da banche e assicurazioni

Mef: "Più la famiglia è numerosa più spazi per le detrazioni". Si rafforza il bonus per gli asili nido. Strutturali taglio del cuneo e accorpamento aliquote Irpef. Meloni: "Non ci sono nuove tasse"