Consiglio dei ministri, martedì sul tavolo la Manovra e il decreto fiscale

La Manovra sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di martedì, convocato alle 20 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il Documento programmatico di bilancio, il decreto fiscale e anche la legge di bilancio, secondo quanto si legge nella convocazione inviata ai ministri. Si apprende da fonti qualificate che in Manovra sono previsti un contributo delle banche e tagli lineari per i ministeri, che saranno però gestibili in modo flessibile dai singoli dicasteri.