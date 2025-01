Connact, il sistema Italia si presenta alla nuova legislatura Ue

Il nostro Paese è, invece, storicamente più debole a livello di rappresentanza europea in settori strategici come l’Agroalimentare - l'Italia, in base all'ultimo rapporto Ismea, è terza in UE per valore alla produzione - e in ambiti oggi di prim'ordine come l'Energia e l'Ambiente. Dall'analisi emerge come a livello di esecutivo, Berlino, Parigi e Madrid tendano a guidare gli stessi settori, mentre Roma non ha mai mantenuto un portafoglio per più di una legislatura.