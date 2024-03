Confindustria: In Italia Pil debole nel primo trimestre 2024

Il centro studi di Confindustria vede una "crescita dell'Italia frenata a inizio 2024".

Secondo l'analisi congiunturale mensile flash, "l'economia italiana è sostenuta da inflazione bassa, fiducia delle famiglie in aumento e servizi in crescita, mentre l'industria sembra stabilizzarsi. Vari, però, i fattori negativi: si protrae il freno ai flussi commerciali nel canale di Suez, il petrolio continua a rincarare, il taglio dei tassi è rinviato ancora, il credito alle imprese resta in calo". In questo scenario "si prospetta un Pil debole nel primo trimestre 2024".