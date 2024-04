Confindustria, Garrone si ritira: Orsini verso la presidenza

"Questa rinuncia mi costa moltissimo, lo faccio per il bene comune"

"Non serve che un candidato possa vincere per qualche voto - scrive Edoardo Garrone motivando il suo passo indietro -, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili. Questa è una rinuncia che personalmente mi costa molto, ma che confido possa determinare una svolta comportamentale e sostanziale, rendendomi e rendendoci orgogliosi di averlo fatto e di aver contribuito a un cambiamento storico doveroso, esprimendo un modo di essere al servizio del sistema nell'ottica di un fine collettivo che è molto più importante di noi singoli".