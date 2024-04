Confindustria, Emanuele Orsini designato presidente: "A governo e Ue proposte per la crescita delle imprese"

Al termine del consiglio generale, Orsini ha detto di augurarsi che la sua Confindustria "vorrà fare sintesi per dare al governo e alla Ue soluzioni per la crescita delle nostre imprese. Dobbiamo mantenere forte il fatto che siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo bisogno che le nostre imprese crescano ancora di più". E ha sottolineato che che "dopo una campagna impegnativa, una campagna molto complicata, oggi siamo riusciti a ricompattare Confindustria come è giusto che sia, perché deve guardare avanti, alla realtà dell'industria italiana".

Nomi e programmi

Il presidente designato ha poi voluto chiarire: "Piuttosto che parlare di nomi dobbiamo parlare, oggi, di che capitoli mettere al centro. A quel punto saremo in grado di mettere i migliori nomi. Antonio Gozzi è una persona che stimo molto, ha fatto tantissimo per il sistema, ha un ruolo chiave nel mondo di Federacciai e il new green deal, sarà una persona con cui dialogheremo per forza così come con Edoardo e con tutti quelli che hanno fatto campagna elettorale e che saranno valore aggiunto".