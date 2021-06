Confindustria: "Crediamo nel miracolo economico, il Pil aumenterà del 5%"

ansa

Ci sono le condizioni "per un piccolo miracolo economico, ma non troppo". E' quanto afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo: "Noi siamo molto ottimisti, crediamo che sfonderemo un aumento di Pil del 5%. La vera svolta è se sapremo fare quelle riforme che il Paese aspetta da 25 anni. Oggi ci sono le risorse per attuarle e c'è una maggioranza molto ampia in Parlamento per poterle attuare".