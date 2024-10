Confindustria: "A favore dei dazi sulle auto elettriche cinesi, dobbiamo tutelare le nostre filiere"

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dice di essere a favore dei dazi sulle auto elettriche cinesi e, in conferenza stampa a Bruxelles, spiega: "Non possiamo non pensare di non incrementare il dazio verso le automobili cinesi. La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti penalizza un Paese esportatore come il nostro, però è anche inevitabile non pensare che comunque noi dobbiamo difendere le nostre filiere". Precisa però che "bisogna stare molto attenti alla pratica dei dazi".