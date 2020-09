Confesercenti: in 6 mesi "spariti" 2.300 euro a famiglia

I consumi non recuperano. A sei mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo: tra marzo e agosto, le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300 euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 59,2 miliardi di euro di acquisti "svaniti" dall'avvio della crisi Covid. A stimarlo è Confesercenti. Dopo il blackout di marzo e aprile, i consumi sono "ripartiti lentamente".