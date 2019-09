Confcommercio: "Più Iva e meno cuneo fiscale? No grazie"

Da Confcommercio arriva un secco no all'ipotesi di aliquote differenziate per l'Iva o ad aumenti dell'imposta. "Ci sembra che si stia delineando uno scambio compensativo tra più Iva e meno cuneo fiscale - si legge in una nota dei commercianti -. Non è questo che occorre: crescita zero e venti di recessione richiedono una riduzione netta della pressione fiscale complessiva".