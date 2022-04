Condizionatori, dal 1° maggio arriva la stretta: ecco le nuove regole

Dipendere meno dal gas russo. Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, per l'Europa e soprattutto per l'Italia, si pone il problema di dover diminuire le

importazioni di gas dalla Russia.

Mario Draghi

La partita dell'energia è al centro dell'attenzione del governo: “Cosa preferiamo? La pace o stare tranquilli con il termosifone acceso o con l'aria condizionata accesa per tutta l'estate?”, aveva commentato il premier. Dal 1° maggio ci sono dei limiti all'utilizzo dei condizionatori.

LA NUOVA SOGLIA DEI 25 GRADI

operazione termostato

4 miliardi di metri cubi

1° maggio

25 gradi.

Con l', l'intento dell'esecutivo è quello di ridurre i consumi di elettricità e gas, con l'obiettivo di risparmiarenell'arco del 2022. Si parte dagli edifici pubblici: dalal 31 marzo 2023 la temperatura non dovrà superare la soglia deiAll'interno delle strutture pubbliche, quindi uffici ma anche scuole, la media ponderata delle temperature misurata nei singoli ambienti non dovrà superare i 19 gradi d'inverno (oggi la soglia è 20 gradi) e dovrà essere minore di 27 gradi in estate. È prevista una tolleranza di due gradi.

RIDURRE I CONSUMI

consumi energetici

climatizzazione

razionalizzare i consumi

Il 57% deiannuali degli uffici pubblici, secondo le ultime rilevazioni, riguarda la. La Pubblica amministrazione, quindi, vuole dare il buon esempio, limitando gli sprechi e sensibilizzando così i cittadini a. Come spesso succede, però, arriva la norma ma resta poco chiaro chi deve farla rispettare.

MULTE FINO A 3MILA EURO

ospedali

controlli

500

3mila euro

sistema di condizionamento

I controlli andrebbero effettuati nei singoli edifici, restano escluse cliniche,e case di cura. Per capire, nel dettaglio, chi dovrà effettuare i, bisognerà attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento. Per chi non rispetta i limiti di gradi, sono previste multe che vanno dafino a. Per ora le nuove regole riguardano la Pubblica amministrazione, ma quando anche i privati? Nel 2021, secondo l'Istat, quasi una famiglia su due (48,8%) aveva un. Il 66,1% delle famiglie utilizza il metano per il riscaldamento di casa.