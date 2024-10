Concorso Aeronautica Militare 2024, 1.050 posti: requisiti e come partecipare

Per candidarsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età; non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in seguito a un procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione; avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Inoltre, bisogna non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere tenuto una condotta incensurabile; possedere l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento; non abusare di alcool e droghe; non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.