Concorsi in scadenza entro il 30 novembre 2024: tutti i bandi

C'è tempo fino al 7 novembre per candidarsi al Concorso RIPAM per l'assunzione di 2.200 funzionari, di cui 71 presso il Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud e 2.129 nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando è stato pubblicato il 7 ottobre. L'iniziativa del Governo, sostenuta dalla Commissione europea e finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, prevede l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di giovani neolaureati con lo scopo di modernizzare la pubblica amministrazione, migliorare l'efficacia dell'azione pubblica attraverso l'innovazione, la digitalizzazione e le nuove competenze, garantire un utilizzo più efficiente dei fondi europei e accelerare lo sviluppo socioeconomico dei territori coinvolti.

Per poter partecipare al concorso, oltre ai requisiti richiesti per tutti i bandi pubblici, è necessario essere in possesso delle lauree previste nel bando. Le domande di candidatura vanno inviate online sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA. Prevista una prova scritta consistente in un test di 40 (quaranta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. Le materie d'esame dipendono dal codice di concorso per il quale ci si è candidati. La prova si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). La Commissione del concorso stilerà la graduatoria e verranno dichiarati i vincitori da assumere a tempo indeterminato.