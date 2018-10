Commercio, Istat: "Vendite agosto +0,7%, su anno +2,2%"

Ad agosto 2018 le vendite al dettaglio crescono in valore dello 0,7% rispetto a luglio e del 2,2% rispetto ad agosto 2017. E' quanto stima l'Istat. "Per la prima volta dall'inizio dell'anno - si legge ancora nella nota - si registra un risultato tendenziale positivo non solo per la grande distribuzione (+2,4%) ma anche per le imprese operanti su piccole superfici (+1,3%)".