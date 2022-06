Come investire nella rivoluzione del Metaverso

Un "genesis trend" è un fenomeno d'investimento che si verifica quando la crescita di una

tecnologia

Giuliano D'Acunti

Invesco Italia

o di un mercato è sufficiente a scatenare un cambiamento significativo e duraturo. “Si tratta di un concetto cruciale per investire nel Metaverso” fa sapere, Country Head di, secondo il quale, in quest'ottica, può aiutare una breve riflessione su un genesis trend precedente, quello dello smartphone.

IL LANCIO DEL PRIMO IPHONE

iPhone

Il lancio del primoavvenne nel gennaio 2007 quando il prezzo delle azioni Apple si aggirava sui 3 dollari: quindici anni dopo, con gli smartphone al centro della nostra quotidianità, il titolo Apple quotava 160 dollari.

UNA PERFORMANCE SPETTACOLARE

Innox Corp

Sanan Optoelectronics

20.000% dal lancio dell'iPhone

D'Acunti

Per quanto si tratti di una performance spettacolare (+5.233%), aziende all'epoca meno note sono riuscite col tempo a offrire una performance superiore. “Per esempio, un produttore sudcoreano di semiconduttori, e, una società cinese che fabbrica diodi a emissione luminosa. Entrambe le aziende hanno generato rendimenti intorno al, e l'hanno fatto non progettando e vendendo smartphone, ma costruendo i componenti che ne consentono il funzionamento” specifica

LA REALTÀ AUMENTATA (AR)

Metaverso

Invesco

realtà aumentata

Un esempio illuminante per chiunque si prepari a investire nel. “È la conferma di come, in un genesis trend, ad essere premiati dal mercato non siano soltanto gli architetti del cambiamento che, spesso, non sono neppure i maggiori beneficiari, in termini di crescita a lungo termine” puntualizza il manager di. Per esempio la(AR) sarà senz'altro una tecnologia fondamentale per la prossima trasformazione digitale: tuttavia, anche le più grandi aziende hi tech del mondo non potranno fare tutto da sole.

PROCESSORI, SEMICONDUTTORI E LED

semiconduttori

LED

Metaverso

D'Acunti

“Un altro esempio è dato dall'hardware per computer, come società che producono processori o che fabbricano. Si stima che ilpossa generare una domanda capace di raggiungere 1.500 miliardi di dollari USA entro il 2025: è impensabile che una società possa soddisfare da sola una tale mole di richieste” riferisce

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 5G

intelligenza artificiale

Metaverso

livelli di connettività

tecnologia 5G

L'(AI) sarà un altro importante facilitatore, in quanto fornirà agli architetti deluna struttura di sostegno, li assisterà nella creazione di ambienti virtuali e li aiuterà a sviluppare sofisticate forme di engagement e storytelling per gli utenti. Altrettanto essenziali anche nuovia banda larga wireless. Lasfrutta frequenze più alte precedentemente non accessibili, ed è in grado di ridurre quasi a zero la latenza, ovvero il tempo trascorso da quando un dispositivo emette una richiesta a quando riceve la risposta da un server.

QUALCOMM, IL PIONIERE DEL 2G

D'Acunti.

telecomunicazioni

“Anche in questo caso ripercorrere il passato è illuminante per gli investitori” ricorda“Le compagnie all'avanguardia nelle precedenti rivoluzioni dellehanno registrato solide performance di borsa sul lungo periodo. Il titolo Qualcomm, il pioniere del 2G, è cresciuto del 20.000% dai primi anni Novanta, quando ha creato un protocollo innovativo per facilitare i flussi di dati”.

CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN

criptovalute

Metaverso

blockchain

Invesco Italia

Un ruolo determinante lo potranno svolgere pure le. Queste valute virtuali e digitali, non sono emesse o regolamentate da un'autorità centralizzata, e dovrebbero facilitare tutte le transazioni del. E lo stesso dovrebbe valere per lala tecnologia che supporta e garantisce gli scambi in sicurezza” sottolinea il Country Head di. La lezione per tutti è che forse, più di ogni genesis trend precedente, il Metaverso ricorderà che gli investimenti a lungo termine richiedono dedizione e competenze specifiche e concrete. Scopri il punto di vista di Invesco: https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/529487045;337852594;z