Columbia Threadneedle: le mode passano, la tecnologia no

I colli di bottiglia nelle catene di produzione e gli impatti dell'aumento dei tassi d'interesse, che hanno avuto un effetto negativo sui titoli growth "long duration", hanno messo a dura prova il settore tecnologico nel 2022. Tuttavia, Paul Wick, Gestore di portafoglio di Columbia Threadneedle Investments, resta convinto che la tecnologia continui a mantenere un forte appeal per il mercato e per gli investitori nel 2023.

5G, E-COMMERCE, STREAMING VIDEO E MUSICA E SOFTWARE-AS-A-SERVICE

“I fondamentali del settore rimangono molto solidi e la tecnologia conferma il proprio trend di crescita dell'economia globale. Inoltre, molte industrie hi tech continuano oggi ad avere valutazioni più interessanti rispetto ad altri settori” riferisce Wick. D'altra parte, come fa notare il manager, cresce l'interesse verso gli smartphone 5G, l'e-commerce e lo streaming di video e di musica. Le aziende incrementano la richiesta per il “Software as a Service” (SaaS) mentre aumentano le applicazioni elettroniche nelle automobili, sulla scia anche degli investimenti in veicoli elettrici, e nei sistemi di sicurezza avanzati come i lidar, i radar e le telecamere. In parallelo nella vita quotidiana di aziende e consumatori si diffonde il cloud.

IL CASO EMBLEMATICO DI CHATGPT

“Osserviamo poi un'accelerazione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in attrezzature industriali e prodotti di consumo e i recenti sviluppi delle capacità di comunicazione, come ad esempio il caso emblematico di Chat GPT, che stanno spingendo la crescita dell'Internet of things (IOT)” spiega Wick. Un universo complesso in cui il manager ritiene essenziale un approccio di selezione molto attivo e focalizzato su società tecnologiche caratterizzate da una crescita sostenibile e con valutazioni attraenti.

PUNTIAMO A DIFFERENZIARCI DAGLI INDICI

“Nella nostra strategia di investimento, puntiamo a differenziarci dagli indici per potere registrare performance migliori. Preferiamo concentrarci su società con una solida proprietà intellettuale, vantaggi competitivi duraturi e che generano profitti. Per farlo individuiamo, tramite un team di gestione esperto, aziende che possano beneficiare del cambiamento tecnologico, con buone opportunità di crescita e ricavi ricorrenti” sottolinea il manager.

IL FONDO THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY

Il fondo della casa dedicato, Threadneedle (Lux) Global Technology, può infatti contare su un team di gestione che opera a stretto contatto con il management di molte società in portafoglio. Inoltre, grazie anche alla sua localizzazione strategica in Silicon Valley, sede delle principali società specializzate in tecnologia a livello globale, il team può restare costantemente aggiornato sulle realtà più innovative. “Prediligiamo un portafoglio ponderato e concentrato, con elevata specializzazione, composto da società selezionate attraverso un'approfondita analisi sui fondamentali. Riteniamo essenziale, infatti, restare focalizzati su compagnie in grado di garantire il massimo ritorno per il rischio assunto, diversificando ogni trend su più posizioni per poter gestire al meglio la volatilità” tiene a sottolineare Wick.

FOCUS SULLE AZIENDE CON CAPITALIZZAZIONE TRA 2 E 30 MILIARDI DI DOLLARI

Il fondo Threadneedle (Lux) Global Technology dà ampio spazio alle posizioni incentrate sull'information technology, per capitalizzare al meglio la significativa esperienza degli analisti interni in sottosettori quali semiconduttori, informatica, archiviazione dati, networking, software e internet. In particolare, il fondo predilige le compagnie con capitalizzazione di mercato comprese tra i 2 e i 30 miliardi di dollari, in quanto quest'ultime tendono a essere meno rischiose rispetto alle small cap, ma possono crescere più rapidamente delle mega cap.

L'ESEMPIO DI ALPHABET

Tra i titoli presenti nel fondo, Alphabet possiede molte delle caratteristiche che solitamente vengono ricercate dal team di gestione di Columbia Threadneedle. Questa è “fortemente focalizzata sulle opportunità a lungo termine nei settori della ricerca, dell'intelligenza artificiale e del cloud. Inoltre, genera un interessante livello di free cash flow, sempre più spesso restituito agli azionisti sotto forma di riacquisto di azioni” conclude Paul Wick, gestore del fondo.

