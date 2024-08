Coldiretti: con 10 miliardi, il cibo è la principale spesa degli italiani in vacanza

Oltre un terzo del budget vacanziero viene destinato a pranzi, cene e all’acquisto di prodotti tipici. Il 52% dei turisti sceglie di mangiare al ristorante, inclusi quelli degli alberghi in cui soggiornano, mentre il 15% opta per agriturismi o fast food. L'8% preferisce la pizzeria. L'Italia attira i turisti anche grazie a un'eccezionale varietà, con i suoi 5.547 prodotti alimentari tradizionali, 328 specialità tra Dop, Igp e Stg, e 529 vini Dop o Igp. A portare in dono un piccolo assaggio dei sapori made in Italy e a spendere nei ristoranti, non sono solo gli italiani ma anche i turisti stranieri. Il cibo sarebbe particolarmente apprezzato dagli americani. Secondo un sondaggio condotto da Coldiretti e dalla piattaforma I Love Italian Food (Ilif) il 90% dei turisti statunitensi sceglie l'Italia proprio per la sua cucina e i suoi vini, mettendo l'enogastronomia al primo posto tra le meraviglie italiane più amate.