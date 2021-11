Clima, Onu: servono 1.000 miliardi dollari all'anno in Paesi poveri

ansa

Per combattere la crisi climatica "servono un trilione (mille miliardi) di dollari di investimenti nei Paesi in via di sviluppo". Lo ha detto alla Cop26 di Glasgow l'inviato dell'Onu su finanza e clima, Mark Carney. "E' necessario che i progetti internazionali siano allineati con i progetti nazionali", ha aggiunto Carney, e per questo sono necessarie "nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare insieme pubblico e privato".