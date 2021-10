Il prezzo del gas a 300 euro per megawattora è "una cosa mai vista prima, che impatta sulla manifattura e sulle industrie, non più soltanto sulle fasce deboli, ma ormai su tutti", afferma il ministro della Transizione ecologica Cingolani. L'aumento, sottolinea, "non ha a che fare con il costo delle emissioni di CO2, ma con materie prime e nervosismo dei mercati". E da Bruxelles von der Leyen: "Accelerare su rinnovabili e indipendenza".

Von der Leyen: rinnovabili e green deal soluzione ad aumento prezzi - "Nel lungo termine, il Green Deal europeo e le energie rinnovabili sono la soluzione all'aumento dei prezzi dell'elettricità - ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in videoconferenza al vertice sugli investimenti sostenibili dell'Ue. - Ogni euro speso per le energie rinnovabili aiuta il nostro pianeta. E aiuta ugualmente i consumatori. Ma è anche un investimento nella resilienza delle nostre economie. Quindi, dobbiamo accelerare il nostro lavoro sul Green Deal europeo per diventare più indipendenti dal punto di vista energetico".

"Proprio in queste settimane - ha spiegato von der Leyen - vediamo tutti quanto sia cruciale ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili come gas, petrolio e carbone. Attualmente stiamo affrontando un forte aumento globale dei prezzi dell'energia. È già successo. Le economie si stanno riprendendo in tutto il mondo. I produttori di gas non hanno aumentato le loro forniture, nonostante l'aumento della domanda. Quindi i prezzi all'ingrosso del gas sono quasi raddoppiati rispetto a un anno fa. Al contrario, i prezzi delle energie rinnovabili sono rimasti stabili. Anzi, negli ultimi anni sono addirittura diminuiti".