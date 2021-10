Cingolani: entro fine anno ci sarà una riduzione del prezzo del gas

Ansa

Entro fine anno "saranno aperti nuovi gasdotti" e "avremo una riduzione del prezzo del gas". Ad assicurarlo è il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in merito all'aumento delle tariffe appena scattato. "Le bollette - ha spiegato - aumentano all'80% per l'aumento del prezzo del gas e al 20% per quello del carbonio. Vogliamo uscire dal gas e servono investimenti sulle rinnovabili".