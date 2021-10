Cingolani: dopo marzo 2022 ci sarà una riduzione del prezzo del gas

Entro fine anno "saranno aperti nuovi gasdotti" e "avremo una riduzione del prezzo del gas". Ad assicurarlo è il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in merito all'aumento delle tariffe appena scattato. "Le bollette - ha spiegato - aumentano all'80% per l'aumento del prezzo del gas e al 20% per quello del carbonio. Vogliamo uscire dal gas e servono investimenti sulle rinnovabili".

"Con le rinnovabili, per garantire continuità alla rete elettrica in un primo tempo servirà il gas - ha proseguito Cingolani -. Noi cerchiamo di investire sulle batterie per l'accumulo di energia, ma queste al momento costano 5 volte quello che costano le centrali a gas. Ma sono fiducioso che in cinque anni queste tecnologie scenderanno di prezzo".

Sulla battaglia per il clima, invece, secondo il ministro, che ne ha parlato al Corriere della Sera, "la differenza rispetto a prima è che finalmente due mondi", quello dei giovani e quello dei governi, "si sono parlati". E, sottolinea, "l'Italia ha imposto un metodo": il governo proporrà "che la Youth4Climate sia allargata e agganciata in modo permanente alle prossime Cop e che un gruppo in rappresentanza dei giovani partecipi in modo

stabile ai lavori delle Cop".

Cingolani ha quindi evidenziato il fatto che anche Pechino stia andando nella direzione del controllo delle emissioni: "Proprio la Cina, a Milano, in questi giorni, ha affermato che si deve stare 'well below' i 2 gradi. Non era mai accaduto. E quell'obiettivo di stare sotto 1,5 gradi si fa più vicino e

urgente".