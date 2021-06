Cingolani: "Basta demonizzare l'industria, va garantito il lavoro"

La transizione ecologica è una "questione complessa" e non esiste "una soluzione semplice, come sentiamo dire da chi strilla". Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sottolineando che si tratta di "problemi tridimensionali che toccano giustizia sociale e lavoro. Non ne posso più di sentire demonizzare l'industria. Dobbiamo cambiare il modello produttivo, ma in maniera sostenibile e sostenibilità è anche garantire il lavoro".