La Cina è la più grande creditrice al mondo: oltre 1.300 miliardi distribuiti

La Cina è creditrice di oltre 1.300 miliardi di dollari nei confronti degli altri Paesi del mondo.

Lo segnala un rapporto diffuso da AidData. Oltre 150 Paesi hanno aderito alla cosiddetta Bri, l'Iniziativa Belt and Road che è un enorme progetto infrastrutturale globale voluto dal presidente cinese Xi Jinping 10 anni fa. Il progetto è considerato un vettore delle geopolitiche messe in campo da Pechino per accrescere la sua influenza nel mondo tramite prestiti per la costruzione di strade e ponti nei Paesi a basso e medio reddito.