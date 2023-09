Cina, scende al 4% il coefficiente di riserva per i depositi in valuta

La Banca centrale cinese ha deciso di tagliare di due punti percentuali, dal 6% al 4%, il coefficiente di riserva obbligatoria per i depositi in valuta estera delle istituzioni finanziarie, a partire dal 15 settembre.

La misura, si legge in una breve nota, è rivolta a "migliorare la capacità delle istituzioni finanziarie di utilizzare fondi in valuta estera". La mossa rientra negli sforzi dell'istituto per allentare la pressione sui mercati a danno della liquidità. Di riflesso, lo yuan si è rafforzato nei valori offshore di oltre 200 punti base sul dollaro, a quota 7,2530.