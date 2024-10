Cibo, la Campania la regione dove si spende di più per mangiare, la Sardegna meno

Stando alla cultura e alla tradizione enogastronomica del nostro Paese, non è di certo una sorpresa vedere quanto emerge dall'analisi Coldiretti sui consumi, effettuati da regione a regione, per via spesa mensile del cibo. Secondo, dunque, i dati Istat del 2023, è il Sud a guidare la classifica, con la Campania al primo posto, dove ogni cittadino spende mensilmente 614 euro. A chiudere la graduatoria è la Sardegna, con 415 euro.