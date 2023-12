Chiara Ferragni sulla vicenda Balocco: "Ho sbagliato, darò un milione di euro in beneficenza"

Chiara Ferragni dona un milione di euro

Chiara Ferragni chiede scusa per la vicende del pandoro Balocco e, dopo la multa dall'Antitrust, annuncia di devolvere un milione di euro al Regina Margherita per "rimediare all'errore fatto e farne tesoro". Lo ha spiegato la stessa Ferragni in un post su Instagram. "Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all`errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò un milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini".