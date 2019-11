    Cgia Mestre: le imprese nei piccoli Comuni generano più Pil di quelle delle grandi città

Le fabbriche, gli uffici, i negozi e le botteghe presenti nei piccoli Comuni (meno di 20mila abitanti) producono il 38% del Pil generato da tutto il comparto economico privato presente nel Paese (industria e servizi), Un’incidenza superiore a quella ascrivibile alle attività situate nelle grandi città (35% del Pil), ovvero quelle con più di 100 mila abitanti. Sono i dati elaborati dall'ufficio studi della Cgia di Mestre. per conto dell'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che rappresenta oltre 2.800 Comuni in tutt’Italia.