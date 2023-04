Cgia: nei prossimi cinque anni 2,7 milioni di italiani andranno in pensione

Secondo la Cgia, tra il 2023 e il 2027, 2,7 milioni di italiani sono destinati ad andare in pensione.

Il mercato del lavoro italiano richiederà 3,8 milioni di addetti, di cui 2,7 milioni (il 71,7% del totale) in sostituzione dei futuri pensionati e più di un milione di nuovi ingressi (il 28,3%), legati alla crescita economica prevista in questo quinquennio. A legislazione vigente, dunque, nei prossimi cinque anni quasi il 12% degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro per raggiunti limiti di età.