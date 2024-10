Case e rendite catastali, ecco cosa cambia dopo bonus e Superbonus: a Roma e Milano si rischia fino al 30% in più

Tornando alle simulazioni ottenute con il motore della Gazzetta Ufficiale, a Roma un'abitazione popolare di categoria A4 della classe più bassa di circa 80 metri quadrati in zona 2 ha una rendita catastale di 759,18 euro, che aumenterebbe del 16% fino a 883,14 euro con il passaggio di una classe e del 36% con passaggio di due classi fino a 1038,06 euro. A Milano la rendita catastale di un'abitazione A4 di livello intermedio (pari 604,20 euro) aumenterebbe del 18% con il passaggio di una classe (fino a 712,68 euro) e del 38% con il salto di due classi (836,64). Un balzo ancora maggiore risulta nell'ipotesi di una città di minori dimensioni, come Caserta dove, per un'abitazione popolare in centro, il passaggio dalla classe più bassa a quella superiore fa aumentare la rendita del 20%, da 309,84 euro a 371,82. E per uno scatto di due classi l'incremento raggiunge il 40%, fino a una rendita di 433,8 euro.