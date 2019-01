Cartello per finanziamenti, l'Antitrust multa case automobilistiche

L'Antitrust ha multato per 678 milioni di euro gli operatori che gestiscono i finanziamenti per l'acquisto di automobili e le case automobilistiche a cui fanno riferimento. L'accusa è quella di aver creato un cartello nella gestione dei finanziamenti per l'acquisto di vetture. Multate anche le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, mentre a Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia SpA hanno ottenuto l'immunità totale.