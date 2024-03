Caro-voli, sconti ai residenti in Sicilia per tutti gli aeroporti d'Italia

Per contrastare il caro-voli, arriva un importante provvedimento della Regione siciliana.

Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti in Sicilia che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento. Alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata. Ad annuncialo è il presidente della Regione, Renato Schifani. Il provvedimento estende alle altre tratte l'iniziativa già in corso dall'inizio dell'anno per gli aeroporti di Milano e Roma.