Caro-energia, Confindustria: "Situazione drammatica, agire in fretta"

All'incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti sul caro-energia, Confindustria "ha sottolineato che la situazione è drammatica e richiede interventi urgenti e strutturali di politica industriale". I vertici di Viale dell'Astronomia valutano positivamente "la convocazione del tavolo sulla crisi" e auspicano "un atto di coraggio per superare la logica degli interventi spot. Serve agire in fretta come hanno fatto Francia e Germania".