È caro-cappuccino, Assoutenti: +14,1% in 3 anni, il più costoso a Bolzano (2,17 euro)

Non solo caro-caffè. Ad aumentare sono anche i listini del cappuccino. Nelle principali città del Paese, il prezzo medio al bar della classica bevanda da colazione italiana oggi si attesta a 1,59 euro, contro una media di 1,39 euro del 2021: così in tre anni il cappuccino ha subito mediamente un rincaro del 14,1%. Ma i prezzi in alcune città schizzano anche oltre i due euro. Il cappuccino più costoso si registra a Bolzano, il meno caro a Catanzaro. La denuncia arriva da una indagine di Assoutenti, che ha elaborato i dati pubblicati sul relativo osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali del cappuccino servito al bar nelle principali città italiane con quelli in vigore nel 2021.