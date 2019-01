Carige, Giorgetti: "La nazionalizzazione è una possibilità concreta"

Bagnai: "Commissariamento? Forse la situazione è sfuggita di mano" - "Se interviene una decisione di commissariamento, forse si può pensare che alla sorveglianza europea, e magari anche a quella italiana - ma non voglio essere polemico -, la situazione sia in qualche modo sfuggita di mano". E' quanto affermato, in merito alla vicenda Carige, dal presidente della commissione Finanze al Senato, Alberto Bagnai. "Circa poi la Bce sappiamo che ha attuato una sorveglianza così poco dotata di personale che ha dovuto dare in appalto gli stress test a società di interessi private in conflitto di interessi - ha aggiunto -. Allora in queste circostanze quando anche in Europa si vogliono fare le nozze con i fichi secchi, se poi succedono guai, ce li possiamo anche aspettare".