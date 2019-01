Carige commissariata, "dalla Bce fiducia ai vertici della banca"

La Bce "dimostra fiducia nell'azienda e nell'attività di risanamento che è stata iniziata nell'ultimo periodo". Lo afferma il commissario, Raffaele Lener, in un messaggio ai dipendenti di Carige, sottolineando come sia "la prima volta in assoluto" che i vertici di una banca siano "confermati" tra i commissari. "Questo vuol dire che c'è fiducia, è una presa di posizione abbastanza forte, una sorta di endorsement verso la banca", aggiunge Lener.