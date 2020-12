Capodanno, Coldiretti: saltano feste, ristorazione perde mezzo miliardo

L`addio al tradizionale veglione di fine anno colpisce quasi 6 milioni di italiani che lo scorso anno hanno cenato fuori in ristoranti, alberghi e agriturismi, colpiti ora da un crack di circa mezzo miliardo in un solo giorno. E` quanto emerge da una stima della Coldiretti sugli effetti delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid per il Capodanno con la chiusura forzata dei locali ma anche per l`addio a party e feste private.