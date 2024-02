Btp Valore, da lunedì parte la terza emissione: come funziona e qual è il rendimento

Parte lunedì 26 febbraio e si concluderà (salvo chiusura anticipata) venerdì 1 marzo alle ore 13 la terza emissione del Btp Valore, lo strumento finanziario di successo emesso dal Ministero dell'Economia.

Lo stesso dicastero ha pubblicato per il Btp il rendimento netto previsto: tasso cedolare minimo garantito del 3,25% per il primo, secondo e terzo anno, che sale al 4% per il quarto, quinto e sesto anno. Al termine del collocamento - precisa il Mef - verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.