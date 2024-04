BTp Valore, parte la quarta emissione del Mef: quanto si guadagna?

Dal 6 al 10 maggio (fino alle ore 13 e salvo chiusura anticipata) il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà il via al collocamento dedicato ai piccoli risparmiatori

L'annuncio dato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si rivolge sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato. Ci sarà tempo fino alle 13 del 10 maggio per accedervi, salvo chiusura anticipata.

Al via da lunedì 6 maggio il collocamento di un'emissione speciale di BTp Valore , la quarta da quando è stato lanciato.

Qual è la durata del titolo? La quarta emissione di BTp Valore avrà una durata di 6 anni. Le cedole vengono pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni

Quanto si può investire? L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Qual è il tasso offerto? I tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 3 maggio.

Quale la tassazione? È prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che - come previsto dalla legge di bilancio per il 2024 - l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura.

C'è un premio finale extra? Sì, e sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Come si acquista il BTp Valore? Come per le precedenti emissioni, il titolo potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori:

- attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online

- rivolgendosi al proprio referente in banca

- rivolgendosi all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli

I sottoscrittori potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana), tramite due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il MOT è il mercato secondario elettronico, gestito da Borsa Italiana, dove vengono negoziati contratti di compravendita relativi a obbligazioni domestiche ed estere e a titoli di Stato (nei giorni di borsa aperta per tutta la durata degli stessi titoli, dalle 9:00 alle 17:30). È un mercato al dettaglio, ossia particolarmente specializzato per le transazioni anche di importo molto limitato, essendo il lotto minimo di negoziazione pari a mille euro.