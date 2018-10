Brexit, Conte: "Garantire i diritti degli italiani in Gb"

Il premier Giuseppe Conte, incontrando il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, ha ricordato che "l'accordo dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i circa 700mila italiani residenti in Gran Bretagna". Conte, si legge in una nota di palazzo Chigi, ha quindi "ribadito il sostegno dell'Italia a Barnier in vista di un'intesa che sia rispettosa della volontà del popolo britannico e dei principi dell'Ue" .