Brexit, Barnier: "Ue farà il massimo per intesa con Gran Bretagna"

L'Europa farà "il massimo" per raggiungere un accordo col Regno Unito sulla partnership futura entro dicembre 2020. Lo ha garantito il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier. "Adesso che c'è chiarezza siamo pronti per andare avanti. Prima dobbiamo completare il processo di ratifica da entrambe le parti", ha spiegato. Secondo Barnier, dopo l'accordo di ritiro "saremo pronti per i negoziati per una relazione forte ed equa per il futuro".