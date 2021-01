Brennero, il nuovo urban suv di casa Alfa Romeo

Sarà il più lussuoso della sua categoria e verrà prodotto in Polonia ma bisognerà attendere ancora un anno. Il 2022 dovrebbe essere l'anno del debutto di Alfa Romeo Brennero, il primo B-Suv di Alfa Romeo che nascerà sulla piattaforma CMP del gruppo francese PSA.

URBAN SUV ELEGANTE

Si parla di un vero e proprio Urban Suv, prodotto anche in versione completamente elettrica. Più eleganza che sportività. Il nuovo suv Brennero, infatti, punterà su lusso ed eleganza delle forme, senza fissarsi troppo sulle prestazioni. Nello stesso impianto a Tychy, in Polonia, saranno prodotti anche un modello di Jeep di dimensioni ridotte rispetto alla Renegade e un modello Fiat.

I CONCORRENTI

Il nuovo suv Alfa Romeo si inserirà in un segmento già molto affollato, ossia quello dei suv compatti, appartenenti al segmento B, quali Audi Q2 e Mini Countryman. Le dimensioni sono contraddistinte dalla modularità: dovrebbero esserci ruote con diametri differenti, tre moduli posteriori, tre passi e due larghezze di carreggiata.

EMISSIONI RIDOTTE

La nuova piattaforma CMP punta anche a migliorare l'efficienza, nell'ottica della riduzione delle emissioni, lavorando in particolare sulla riduzione del peso, con miglioramenti all'aerodinamica, diminuendo la resistenza. Ancora troppo presto per avere informazioni sul prezzo della nuova Brennero ma sono attese versioni ibride e benzina, oltre a una versione completamente elettrificata. Per avere un'idea sulle dimensioni, la nuova Alfa Romeo Brennero dovrebbe sostituire la vecchia MiTo o la Punto.

ATTESA ANCHE PER LA TONALE

Il 2021, per Stellantis, dovrebbe essere l'anno dell'Alfa Romeo Tonale che sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Presentata come prototipo nel marzo del 2019, la Tonale avrà dimensioni sempre compatte, ma un po' più grandi rispetto alla Brennero, cercando si dare fastidio a modelli come Audi Q3 e Mercedes GLA, ma mantenendo una lunghezza che consentirà ancora un elegante uso cittadino.

Contenuto a cura di Financialounge.com